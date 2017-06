VIDEO: Vermomde Waldek op stap in Leuven

SVH

30/06/17

Grappig moment in Leuven gisteren, waar nietsvermoedende passanten naar hun mening over de seizoensfinale van 'Thuis' werd gevraagd. Wat ze niet wisten: achter de geluidsman ging de enige echte Waldek (Bart Van Avermaet) schuil. Waarom precies het tafereel gefilmd werd, was niet meteen duidelijk - maar het leverde wél enkele hilarische momenten op.