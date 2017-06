Iedereen zen: Ingeborg gaat aan het werk op VRT-nieuwsdienst

Bewerkt door: FT

29/06/17 - 22u42 Bron: Gazet van Antwerpen

Ingeborg Sergeant opende negen jaar geleden een yoga- en meditatiecentrum. © Photo News.

Iedereen zen, want voormalig tv-presentatrice en zangeres Ingeborg Sergeant (50) gaat aan de slag op de VRT. Ze zal er op de nieuwsdienst worden ingeschakeld als mental coach. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Ingeborg presenteerde al jaren geen eigen programma meer, maar toch keert ze nu terug. Ze zal de werknemers op de VRT-nieuwsdienst leren hoe ze rustig kunnen overkomen op het scherm. "Het programma van de opleidingen is erg divers", zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in Gazet van Antwerpen. "Er zit bijvoorbeeld een cursus voor leidinggevenden tussen, er zijn een aantal technische opleidingen. Met Ingeborg bekijken we hoe we mensen een vorm van mental coaching kunnen geven. Ze is zeer goed in het doorgronden van mensen en het benoemen van talenten. Dat maakt dat ze hiervoor geknipt is."



Ingeborg presenteerde onder meer de populaire datingshow 'Blind Date' en het kinderprogramma 'Schuif Af'. Ze vertegenwoordigde ook ons land tijdens het Eurovisiesongfestival in 1989. Negen jaar geleden deed ze een opmerkelijke carrièrewending: ze opende 'De Evolutie', een centrum waar ze yoga, meditatie en zelfontwikkeling geeft.