Pretty Little Liars zit erop: welk personage was jij?

Aan alle mooie liedjes komen een eind. Pretty Little Liars is zeven seizoenen lang een enorm populaire reeks geweest, maar deze week werd toch de allerlaatste aflevering uitgezonden. Wie wil weten wie A.D. nu eigenlijk is, verwijzen we graag door naar Netflix. Maar hieronder kan je je alvast eens meten met de personages van de serie. Welke Pretty Little Liar ben jij?