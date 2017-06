Karrewiet lanceert nieuwsapp voor kinderen

kv

Voortaan brengt Ketnet via de gratis Karrewiet-app duiding op kindermaat op de smartphone, want "meer dan 54 procent van de 9- tot 12-jarigen heeft een smartphone, zo blijkt uit onderzoek van VRT en Gfk", meldt de VRT vandaag.

Elke dag om 15.30 uur krijgen kinderen in de Karrewiet-app een update van het nieuws van de dag en een weerbericht. Polls en quizjes zorgen voor interactie. Bij breaking news kan de Karrewiet-app ook een pushbericht sturen. Ketnet wil hier zeer voorzichtig mee omspringen, maar wil kinderen ook bij breaking news de juiste informatie bezorgen. "Ketnet biedt met de Karrewiet-app een veilige omgeving waar kinderen op de hoogte kunnen blijven van het belangrijkste nieuws", zegt Maarten Janssen, netmanager van Ketnet.



Vanaf 1 september zal er ook een ochtendeditie van de app zijn, net voor de kinderen om 8 uur naar school vertrekken. Samen met de middageditie van 15.30 uur is er dan twee keer per dag een vaste afspraak met de Karrewiet-app. De app is beschikbaar voor iOS en Android.