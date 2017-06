Deze man (en zijn bandana) liggen aan basis van drie volle 'Sportpladijzen'

DIETERT BERNAERS

Drie volle 'Sportpladijzen', zoals tv-hond ­Samson dat zo mooi zegt, en ­binnenkort allicht nog een ­vierde. Het verjaardagsfeestje voor 20 jaar Ketnet, met ­optredens van Samson & Gert en Spring, is een onverwacht ­succes. Aan de basis ervan ligt... een stukje stof.

"Toen ik een oude Ketnet-bandana droeg ­tijdens een Back to the 90s-party in het Sportpaleis, hebben ­honderden mensen gevraagd of ze hem even mochten lenen om vervolgens een selfie te ­maken", zegt Maarten Janssen, netmanager van Ketnet. "Op dat moment besefte ik: hier zit méér in. Maar drie keer het Sport­paleis uit­verkopen? Ik was al blij ­geweest met één of twee Lotto ­Arena's."



