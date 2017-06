Spannende laatste week in Familie: wie heeft Stefanie ontvoerd?

Door: AJA

video Het belooft een laatste spannende week te worden in Familie. Veronique Van den Bossche staat voor een moeilijke keuze. Geeft ze eindelijk toe aan haar gevoelens voor Lars of trouwt ze vrijdag toch met Mathias? En wat met Stefanie Coppens? Wie houdt haar gevangen en vooral waarom? Het zijn maar enkele vragen die de kijker zich deze week stelt maar krijgen we volgende week wel alle antwoorden?

Wie houdt Stefanie gevangen? Stefanie Coppens wordt al een hele tijd gevangen gehouden maar door wie? Tot nu toe heeft hij haar nog niets aangedaan en probeert hij haar zelfs te dwingen om te eten. Stefanie is er rotsvast van overtuigt dat de dader Jason is, maar klopt dit wel? De gehele familie Coppens, met Simon, is momenteel naarstig op zoek naar Stefanie.

De keuze van Veronique © VTM. Al sinds Lars Fashion heeft overgenomen voelen we de spanning tussen Veronique en haar oude jeugdvriend. We hebben Veronique nog nooit zo kwetsbaar gezien als deze week. Ze houdt van Mathias maar de gevoelens die ze heeft voor Lars zijn steeds moeilijker te ontkennen. Zal de trouw tussen haar en Mathias nog doorgaan?