Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien

video Waarom buiten barbecueën als je binnen voor de televisie kan zitten? De Vlaamse zenders verwennen ons opnieuw met enkele interessante films, van een prachtige anmatiefilm tot een nieuwe film van Vlaamse bodem. Wij selecteerden deze vijf smaakmakers voor jou.

Big Hero 6 Disney nam in 2009 Marvel over, maar daar zagen we pas in 2014 het eerste resultaat van. 'Big Hero 6' is zonder twijfel een van de beste animatiefilms van de voorbije jaren. Nu krijgen we wel vaker de krop in de keel bij Disneyfilms, maar bij deze parel is het echt wel vechten tegen de traantjes. Al kwamen we soms ook niet meer bij van het lachen.



Hiro Hamada is een wonderkind en robotica-expert. Hij raakt betrokken bij een crimineel plan dat de hectische, hightech stad San Fransokyo dreigt te vernietigen. Met de hulp van zijn beste vriend, de robot Baymax, sluit Hiro zich aan bij een team van onervaren misdaadbestrijders om de stad te redden.



'Big Hero 6', vanavond om 20.25u op VTM.

Mr. & Mrs. Smith Brad Pitt liet Jennifer Aniston zitten nadat hij deze film had ingeblikt met Angelina Jolie. Zijn relatie met Jolie zag hij vorig jaar ook al op de klippen lopen, maar in 2005 spatten de vonken er van af. Zeker de moeite waard om nog eens te bekijken, als je het ons vraagt.



John en Jane Smith zijn een gewoon koppel met een gewoon huwelijk, waar de pit een beetje uit is. Beiden hebben echter een groot geheim: ze behoren, zonder dat de ander het weet, tot de beruchtste en meest gevraagde huurmoordenaars ter wereld. Wanneer beiden een nieuwe opdracht krijgen en ontdekken dat ze elkaars doelwit zijn, gaan de poppen aan het dansen.



'Mr. & Mrs. Smith', vanavond om 20.30u op VIER.

This Is It Michael Jackson zat in 2009 in volle repetitie om de O2-Arena in Londen voor een allerlaatste keer plat te spelen in een grote concertreeks. Helaas stierf de King of Pop voor hij aan zijn eerste optreden kon beginnen. Deze documentaire geeft een unieke inkijk in de laatste maanden van Jacksons leven.



De film is samengesteld uit de honderden uren opnames van de oefensessies en beelden achter de schermen. We zien ook interviews met vrienden en creatieve partners van Michael.



'This Is It', vanavond om 20.40u op CAZ.

Braveheart Deze film behoeft geen introductie. 'Braveheart' toont aan dat Mel Gibson een van de meest onderschatte filmmakers van zijn generatie is, ook al heeft hij dat door al zijn fratsen vooral aan zichzelf te danken. Gibson won de Oscar voor 'Beste Regie' voor deze film, die ook gekroond werd tot 'Beste Film'.



Het einde van de 13e eeuw: William Wallace is een Schotse rebel die een verzet leidt tegen de wrede Engelse heerser Edward the Longshanks. Als klein jongetje zag William zijn vader en broer vermoord worden in een poging om Schotland te bevrijden. Als William weer een dierbare verliest begint hij aan z'n strijd om Schotland voor eens en altijd te bevrijden.



'Braveheart', vanavond om 22.15u op VTM.