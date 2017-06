Hilde De Baerdemaeker keert even terug naar haar 'Familie'

JOGB

20/06/17 - 07u32 Bron: HLN

Verrassing voor de 'Familie'-kijker gisteravond. Liesbeth (Hilde De Baerdemaeker) stond plots bij haar familie aan de deur, nadat ze een paar maanden geleden uit de soap verdween.

Volgens het scenario scheidde Liesbeth van haar man Benny Coppens (Roel Vanderstukken) en verhuisde ze met haar nieuwe vlam naar Nederland, waar ze nog steeds woont. Maar nu duidelijk is dat hun dochter Stefanie (Jasmijn Van Hoof) ontvoerd is, keert een bezorgde Liesbeth even terug. En ook hun zoon Arno (Arthur Le Boudec) duikt weer op. Hij is eveneens doodongerust over zijn verdwenen zus.



Stefanie is nog maar sinds enkele weken terug in België, na een jaar in Nieuw-Zeeland te hebben gewerkt op een filmset. Anderhalve week geleden moest ze plots terug naar Nieuw-Zeeland vertrekken, maar sindsdien heeft niemand nog iets van haar gehoord. De kijker weet dat Stefanie opgesloten zit in een kelder. Maar wie haar kidnapper is, dat komt u pas in de seizoensfinale van 30 juni te weten.