Ondanks verbod op campagne wegens vrouwonvriendelijk: daar is Pommeline weer

17/06/17 - 17u48 Bron: Eigen berichtgeving

© Instagram.

Twee weken geleden oordeelde de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) in beroep nog dat de reclameaffiches van Star Casino met verleidster Pommeline uit Temptation Island niet door de beugel konden wegens vrouwonvriendelijk, maar ze blijven opduiken. Pommeline zelf postte op Instagram een foto van een tram die volledig ingepakt is in de gewraakte campagne.