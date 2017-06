Superschattige Celine (9) pakt jury al in en dan moet ze haar keel nog openzetten

© AGT.

video Celine was haar naam, die van haar zusje Dion. Toen wist Simon Cowell het al, of dat dácht hij toch. Het negenjarige meisje waagde zich inderdaad aan 'My Heart Will Go On', maar hoe! Celine Tam, afkomstig uit Hongkong, verbaasde lang niet alleen de onvolprezen jury van America's Got Talent 2017 (AGT) met haar straffe stem. Ze zag de hele zaal voor haar rechtveren, én toverde een glimlach op Cowells gezicht.



Zoals wel vaker in AGT is ook de kleine Celine Tam niet aan haar proefstuk toe, ondanks haar nog erg prille leeftijd van amper negen. Onder begeleiding van haar vader/zangleraar, Steve Tam, zingt het meisje al vanaf haar derde. Toen ze vier was, trad ze voor het eerst op voor een publiek en een jaar later brak ze al in China door in het tv-programma Let's Sing Kids. Door nog een aantal andere passages in talentenjachten (zoals Britain's Got Talent in 2015) verwierf ze haar bijnaam: de "Céline Dion van Hongkong".



Maar nu zit ze dus in AGT 2017. Haar introductie daar was meteen ráák. Veel schattiger kan je niet "hi" zeggen tegen je jury. Mel B was dan ook al weg van Celine nog voor ze begon te zingen en schijnbaar moeiteloos de hoogste noten haalde. Haar stem was papa opgevallen toen ze in de auto plots 'My Heart Will Go On' inzette. Zijn reactie: "Wow!"



Yep, het gezin Tam is met dochtertjes Celine en Dion duidelijk fan van de Canadese topzangeres. Maar met de vele verwijzingen naar Céline Dion, die Simon Cowell al snel beu was, gaan we je hier niet verder vervelen. Luisteren maar naar hoe Celine haar droom in AGT beleefde!