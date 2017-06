Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien

© rv.

Het is te mooi weer om binnen te zitten, dus sleep gewoon je televisietoestel naar buiten om films te kijken. De Vlaamse zenders hebben opnieuw enkele interessante films in petto. Wij selecteerden er alvast vijf voor jou.

The Maze Runner Aan dystopische tienerfilms geen gebrek de laatste jaren. 'The Hunger Games'-franchise was nog maar net afgerond of er stond al een nieuwe reeks klaar. In 'The Maze Runner' raken opnieuw jonge mensen verstrikt in een groot complot, en er worden serieus wat kilometers afgelegd in een labyrint.



Thomas ontwaakt op een dag in een lift, zonder enige kennis hoe hij daar terecht is gekomen. Hij kan zich niet meer herinneren wie hij was. Eenmaal buiten komt hij erachter dat hij in een afgesloten wereld terecht is gekomen met 60 andere jongens van zijn leeftijd, die proberen te ontsnappen uit een steeds veranderend labyrint.



'The Maze Runner' vanavond om 20.30u op VTM.

The Rock Michael Bay wordt door veel filmfans beschouwd als 'slechtste regisseur ooit', maar zijn films brachten wel al meer dan 2 miljard dollar in het laatje. De man moet dus wel íets goed gedaan hebben. 'The Rock' is wat ons betreft een van zijn beste films. Nicolas Cage is bovendien in erg goeden doen.



Een groep mariniers bezet met een berg chemische wapens het eiland Alcatraz. Ze eisen 100 miljoen dollar als goedmakertje voor de families van dode soldaten. Wordt er niet betaald, dan zullen er 15 raketten met het dodelijke VX-gas richting San Francisco gaan. Een team, met onder andere wapenexpert Stanley Goodspeed, en voormalig Alcatraz gevangene John Mason, wordt ingezet om de aanvallen te voorkomen.



'The Rock', vanavond om 20.30 op VIER.

Billy Elliot Deze film is ondertussen al 17 jaar oud, maar de thematiek is actueler dan ooit. 'Billy Elliot' pakt genderstereotiepen aan in een prachtige en aangrijpend verhaal.



De 11-jarige Billy Elliot woont in een mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op zijn demente oma passen. Billy krijgt iedere week wat geld voor bokslessen, maar daar bakt hij niets van. Wanneer Billy weer eens moet nablijven om zijn boksoefeningen te doen, ziet hij de balletklas van mevrouw Wilkinson trainen. Iets in de bewegingen van de meisjes spreekt hem aan en Billy besluit om mee te doen.



'Billy Elliot', vanavond om 21.15u op Eén.

Date Night Geen date kunnen versieren vanavond? Dan hebben wij de next best thing voor jou: een film over een date. Een film met Steve Carrell is trouwens altijd de moeite waard.



Claire en Phil gaan regelmatig op 'date night'; een avondje voor henzelf. Maar ze zijn vastgeraakt in een routine en Claire en Phil lijken meer dan ooit aan hun huwelijk te twijfelen. Dan is het weer tijd voor een date night en ze besluiten er iets bijzonders van te maken. Ze nemen onrechtmatig een reservering van een ander stel aan in een duur restaurant in Manhattan Het is het begin van een helse nacht.



'Date Night', vanavond om 22.35u op VTM.