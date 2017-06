Syrische vluchteling wil Vlaamse fictie slijten aan Midden-Oosten

SANDER VAN DEN BROECKE

Kijken ze in Qatar, Abu Dhabi en Oman binnenkort naar een Arabische versie van 'Het Eiland'? Als het van Bassel Sukkar afhangt wel. De Syrische vluchteling die in 2015 naar België trok, heeft de eerste aflevering alvast gedubd. Zijn droom: Vlaamse fictie aan het Midden-Oosten slijten. Jan Eelen, regisseur van 'Het Eiland', vindt het een geweldig idee.

Toen Bassel Sukkar (44) nog in Damascus woonde, verdiende hij de kost als geluidstechnicus. Hij werkte voor Al Jazeera en enkele andere commerciële zenders in de Arabische wereld. Dubben was zijn specialiteit. Eén van de laatste dingen die hij deed voor hij vertrok, was een aflevering van 'CSI: New York', een reeks die in veel landen in het Midden-Oosten werd uitgezonden. Bassel Sukkar vluchtte omdat de inlichtingendienst hem in de gaten begon te houden. Zijn ex-vrouw, een bekende tv-actrice, zat al twee jaar in de cel nadat ze voedsel en kleren was gaan uitdelen aan kinderen aan de frontlinie: een daad van verzet volgens het regime van Assad. Sukkar bleef zijn ex openlijk steunen, en dat zinde de autoriteiten niet. Hij vreesde zélf opgesloten te worden en wilde dat zijn nieuwe vrouw en zijn kind niet aandoen, dus besloot hij te vluchten.