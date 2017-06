Zelfs Simon is sprakeloos: Christian krijgt de Golden Buzzer

TK

video De naam Christian Guardino zegt u waarschijnlijk niets, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. De jongeman werd gisterenavond tot dé favoriet van America's Got Talent.

De Britse versie van het programma is nog maar pas afgelopen, of daar is de Amerikaanse reeks alweer. En ook hier zit Simon Cowell in de jury, net als Heidi Klum trouwens. Ze zitten er aan seizoen 12, en dat zou wel eens gewonnen kunnen worden door Christian Guardino.



De 16-jarige kerel zingt al zo lang als hij zich kan herinneren, maar is toch bloednerveus als hij het podium opstapt. Daar valt echter niets van te merken als hij aan zijn nummer begint: een formidabele versie van 'Who's Lovin' You' van de Jackson 5. Zelfs Simon, die meestal wel een kritiekpuntje heeft, weet niet wat zeggen. En van jurylid Howie krijgt hij gewoon de gouden buzzer. Eentje om in het oog te houden!