'Steracteur Sterartiest' keert terug met Danira Boukhriss en Peter Van de Veire, "want Kobe Ilsen kon niet"

Door: redactie

14/06/17 - 09u27

© vrt.

video Dit najaar brengt Eén een nieuwe editie van 'Steracteur Sterartiest' op het scherm. Presentatoren van dienst zijn Danira Boukhriss en Peter Van de Veire. "Want Kobe Ilsen kon niet", deelde Danira al meteen een eerste plaagstoot uit aan Van de Veire.

Ruim tien jaar nadat Stan Van Samang de allereerste editie won van 'Steracteur Sterartiest', zoekt Eén dit najaar opnieuw acteurs en actrices die ook een aardig mondje kunnen zingen en daarmee tegelijk geld verdienen voor een goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. Een deskundige jury beoordeelt de zang- en podiumprestaties, maar het is de kijker die alles in handen heeft en beslist wie doorgaat naar de volgende aflevering.



In 2006 won Stan Van Samang, in 2008 Free Souffriau en in 2009 Mathias Sercu. Elke stem van het publiek bracht ondertussen ook geld in het laatje voor hun zelfgekozen goede doel, en de winnaar kreeg daar nog eens een mooi bedrag bovenop. Voor Stan Van Samang betekende 'Steracteur Sterartiest' de grote doorbraak als zanger. Ook acteurs die niet wonnen, plukten de vruchten van hun deelname aan 'Steracteur Sterartiest', zoals Niels Destadsbader en Eline De Munck.