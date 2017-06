VIDEO. Lize: "Er zijn vrouwen die Ken versieren waar ik bij sta. Dan word ik écht boos"

TK

13/06/17 - 07u14 Bron: Story

© Cathy Van Ingelghem.

video Ruim zes maanden nadat ze als een blok voor elkaar vielen op Temptation Island vormen de Brusselse Lize Polaster (24) en Nederlander Ken Stoffers (24) nog steeds een koppel. Toch blijven ze met hun voeten op de grond. "We maken geen toekomstplannen", klinkt het in Story.

Vorig jaar besloot Lize haar relatie met haar toenmalige partner Jefferson te onderwerpen aan de ultieme relatietest met een deelname aan Temptation Island. Na de kennismakingsronde in de eerste aflevering was kijkend Vlaanderen het erover eens: charmeur Jefferson zou het nog geen dag uithouden tussen al dat vrouwelijk schoon. Het bleef aanvankelijk bij wat speels geflirt, maar dat was genoeg voor Lize om haar relatie als afgelopen te beschouwen. Tegelijk werd duidelijk dat ze als een blok gevallen was voor verleider Ken. De twee begonnen na de opnames een relatie en na ruim een halfjaar zijn Ken en Lize nog smoorverliefd, al blijven ze voorzichtig. "Op het einde van Temptation Island vroegen Ken en ik ons af of onze liefde zou blijven duren", bekent Lize. "Maar kijk, we zitten hier toch samen... Of dit eeuwige liefde is? We zien wel hoe het loopt. Ken zegt altijd: 'Zolang het goed gaat, gaat het goed.'", lacht ze.



Verleiden

Ken was niet van plan om relaties kapot te maken op Temptation Island. "Ik had me voorgenomen om de vrouwen wel te verleiden, maar dan de boot af te houden moch't een vrouw me proberen zoenen. Maar dat is dus helemaal anders gelopen", lacht hij. "Lize was meteen mijn favoriete date, de andere meisjes interesseerden me totaal niet. Na een paar dagen besefte ik dan dat ik Lize oprecht leuk vond, maar aan een relatie dacht ik totaal niet. Eigenlijk wou ik gewoon single zijn en tijd maken om aan mijn toekomst te werken. Want een relatie belemmert mij in mijn zelfontplooiing."



Andere vrouwen

Als singer-songwriter krijgt Ken veel aandacht van vrouwelijke fans en dat is niet altijd makkelijk voor Lize. "Ik ben geschrokken van die aandacht, maar intussen kan ik er beter mee om. Uiteindelijk ga ik met Ken naar huis. De meesten hebben ook wel respect voor mij, al zijn er natuurlijk ook irritante vrouwen die Ken versieren waar ik bij sta. Dan word ik écht boos en maak ik duidelijk dat ik zijn vriendin ben", zegt ze.



Lees het hele interview met Lize en Ken vandaag in Story.