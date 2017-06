Herman Verbruggen afgeserveerd in 'Komen Eten'

ANNELIES ROEBBEN

Herman Verbruggen is niet langer de stem van 'Komen Eten'. In het achttiende seizoen, dat dit najaar op tv komt, zal Ivan Pecnik - bekend van 'Tegen De Sterren Op' op VTM - zijn plaats innemen. ­Herman, die momenteel als 'Marcske' werkt aan de derde Kampioenen­film - vindt het jammer. "Ik vind het spijtig, ja. In de ­afgelopen dertig jaar ben ik zelden zo gelukkig ­geweest in een job."