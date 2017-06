Bekijk hier de griezelige trailer van 'The Mist', een nieuwe Stephen King-serie

© Spike.

video Op 22 juni lanceert de Amerikaanse tv-zender Spike de gloednieuwe serie 'The Mist', naar het gelijknamige boek van Stephen King. De griezelige trailer smaakt alvast naar meer.

In 2007 werd het boek uit 1980 al eens verfilmd door Frank Darabont ('The Shawshank Redemption', 'The Walking Dead'), maar dat was geen onverdeeld succes. De nieuwe serie van Spike lijkt een tandje bij te steken, want de trailer ziet er fantastisch uit.



De basis van het verhaal blijft uiteraard behouden: na een mooie zomerdag trekt een dikke mist over een stadje. In de mist verschuilen zich monsters die op elk moment kunnen toeslaan. Het boek en de film spelen zich volledig af in een supermarkt, maar voor een tiendelige serie moest showrunner Christian Thorpe meer locaties toevoegen. "Het hart van het verhaal blijft wel behouden", zegt Thorpe aan Entertainment Weekly.



'The Mist' wordt geen typische monsterserie, Thorpe wil er namelijk meer een psychologische thriller van maken. "Ik wil focussen op de angsten van mensen en hoe ze reageren als ze bang zijn."



Hoofdrollen zijn weggelegd voor Alyssa Sutherland ('Vikings'), Morgan Spector ('Person of Interest') en Frances Conroy (de moeder van Barney Stinson in 'How I Met Your Mother').



Op 6 september verschijnt met 'It' een ander werk van Stephen King in de bioscoop.