Daisy uit Blind Getrouwd is gehuwd met haar cameraman

7/06/17 - 08u32 Bron: TV Familie

© Facebook/Daisy Van Lierde.

Tijdens het eerste seizoen van Blind Getrouwd besloten Daisy en Geert om niet gehuwd te blijven. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen man overhield aan het programma: achteraf sloeg de vonk over met Philippe, een van de cameramannen. Vorige week stapte ze met hem in het huwelijksbootje en is nu dus 'echt' getrouwd.

Eind mei huwden Daisy en Philippe in alle stilte, meldt TV Familie. Vroeger dan gepland, want eigenlijk wilden ze in oktober trouwen. "We hadden enkel onze dichtste familie en vrienden uitgenodigd. Voor ons is 't vooral belangrijk om getrouwd te zijn en als man en vrouw door het leven te gaan. Het feest kwam niet op de eerste plaats, en toen we de mogelijkheid kregen om vroeger te trouwen, hebben we die gegrepen. Er was toch niet zo veel organisatie nodig."



De twee zien er dolgelukkig uit op foto, een schril contrast met haar eerste huwelijk in 'Blind Getrouwd'. "Deze keer voelde het zoveel échter en oprechter aan. Nu heb ik volledig zélf gekozen voor m'n bruidgom en heb ik ook vol overtuiging ja gezegd. In het liefdevolle besef dat Philippe de man is met wie ik de rest van mijn leven wil delen. Weet je, ook al ben ik door 'Blind Getrouwd' al een keertje gehuwd geweest, zelf heb ik dat nooit zo ervaren. Getrouwd zijn ben je niet enkel met je hoofd, maar vooral met je hart."



Geert was niet aanwezig op het huwelijk. "Nee, want 'Blind Getrouwd' is voor mij echt wel een afgesloten hoofdstuk, zie je. Ik hoor Geert nog zelden. En juist omdat Philippe en ik zo intiem zijn getrouwd, zou het raar zijn geweest als Geert een van de gasten was."



