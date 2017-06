Peter Sallis, stem van Wallace uit 'Wallace and Gromit' overleden

bewerkt door: mvdb

Peter Sallis met een levensgrote Wallace. Foto uit 2005. © ap.

De Britse acteur Peter Sallis is overleden. Hij is vrijdag op 96-jarige leeftijd 'vredig' heengegaan in het bijzijn van zijn familie, zegt zijn agent tegen Britse media. Sallis was het best bekend van zijn rol in de sitcom Last of the Summer Wine en als stem van Wallace in de animatie Wallace and Gromit.