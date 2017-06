Mieke uit 'Familie': "Ik heb die coma zwaar onderschat"

TK

In VTM-soap 'Familie' heeft Mieke een onwaarschijnlijk jaar achter de rug: ze werd aangereden, belandde in een coma en werd daarna een heel ander persoon. Actrice Caronline Maes (41) had het er niet altijd makkelijk mee. "Ik dacht even dat ze van me af wilden", klinkt het in Dag Allemaal.

Toen ze te horen kreeg dat haar personage in een coma zou belanden, maakte Caroline zich zorgen: "Ik dacht dat de makers van 'Familie' van me af wilden. Gelukkig stelden ze mij meteen gerust: 'We hebben nog plannen met u!" Plezante opnames, zo wekenlang in bed liggen, zou je denken. Maar niets is minder waar. "Je mag niet vergeten dat ik aan allerlei buisjes lag, niet met mijn ogen mocht knipperen en op geen enkel moment mocht reageren op wat mijn tegenspelers zegden of deden. Zelfs niet bij grappige dialogen. Ook het ritme van mijn in- en uitademen moest perfect zitten. Ik moest mij constant concentreren. Na elke comascène was ik doodmoe. Ik heb die opnames echt onderschat."



Na haar coma veranderde ze van een lieve, brave vrouw in een veel hardere dame. "Ze is zo wispelturig en weet niet wat ze wil', las ik meermaals op de sociale media. En toen Mieke in bed dook met Lars, werdze keihard uitgescholden. Sommigen noemden haar een trut, anderen zelfs een hoer. Dat was best wennen, want nooit eerder lokte een personage van mij zulke felle reacties uit. Ik was daar echt een poos niet goed van. Al had ik het ergens wel verwacht."



Intussen zoekt Mieke weer toenadering tot Niko, tot grote opluchting van de fans. En haar eigen familie, want Caroline verklapt thuis helemaal niets. "Onlangs vertrok Mieke naar Australië en had ik de week daarna toevallig een paar dagen vrij. Mijn kinderen maakten zich toen echt ongerust: 'Oei, mama, je wordt toch niet ontslagen?' Maar dan zei ik enkel: 'Ik zou morgen zeker opnieuw kijken.'"



