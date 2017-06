Sandra Bekkari wordt de nieuwe tv-kok van VTM

MARK COENEGRACHT

Sandra Bekkari (43) krijgt een eigen kookprogramma op VTM. Ze neemt in de vooravond de plek in van Sofie Dumont en wordt met haar gezonde kost de nieuwe rechtstreekse concurrent van Jeroen Meus en zijn 'Dagelijkse Kost'.

Met haar 'Nooit Meer Diëten'-reeks staat de voedingsdeskundige al ruim twee jaar onafgebroken in de boeken-top 10. Met 22.500 Instagram-volgers en net geen 85.000 fans op Facebook is ze stilaan een fenomeen in Vlaanderen. Na de zomervakantie haalt VTM met haar dus een klepper in huis. "Vlamingen willen lekker én gezond eten. Sandra weet die twee te combineren op een heel toegankelijke manier", zegt Davy Parmentier, creatief directeur bij VTM. "Een tv-programma is voor mij de kers op de taart", zegt een trotse Bekkari. "Van mijn lezers hoor ik elke dag dat ze op zoek zijn naar inspiratie." Bekkari zal zowel tips geven over gezond koken als populaire gerechten klaarmaken.



