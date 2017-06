'De Buurtpolitie' werkt aan tweede film

bewerkt door: LS

5/06/17 - 16u33 Bron: Eigen berichtgeving

Koen (Andy Peelman) en Tinneke (Nicoline Hummel) in de VTM-serie 'De Buurtpolitie' © vtm.

Goed nieuws voor de trouwe kijkers van de VTM-serie 'De Buurtpolitie'. Na het succes van de eerste film 'De Grote Geldroof' blikt het productieteam een tweede film in: 'De Tunnel', opnieuw gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De opnames starten eind juni. De film speelt in februari 2018 in de Vlaamse bioscoopzalen.

In de tweede film van 'De Buurtpolitie' onderzoeken Koen (gespeeld door Andy Peelman), Tinneke (Nicoline Hummel) en de rest van het politiekorps een diefstal uit een legerkazerne wanneer ze plots worden geconfronteerd met klachten over grondtrillingen in een wijk. Ze staan voor een mysterie wanneer ze in diezelfde wijk op een lange, diepe tunnel stoten.



Setbezoek

En er is nog een extraatje: begin juli organiseert het productieteam van De Buurtpolitie een setbezoek. Meer informatie daarover zullen ze later vrijgeven.



De eerste film van De Buurtpolitie 'De Grote Geldroof' heeft ruim 158.000 mensen naar de cinema gelokt en werd zo de tweede meest bezochte Vlaamse film in 2016. De drukst bezochte film in 2016 was 'De premier' van Erik Van Looy.