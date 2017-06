Trailer: Ed Sheeran kruipt naast James Corden in Londense Carpool Karaoke

© The Late Late Show.

video Adele kon hij al veel eerder strikken, maar nu neemt ook de grootste mannelijke artiest van het moment plaats naast komiek James Cordon tijdens de beruchte Carpool Karaoke van de Late Late Show. Het is wachten tot dinsdag voor de opnames worden uitgezonden, maar de trailer is al wel op ons losgelaten.

James Corden keert een tijdje terug uit LA naar zijn thuisbasis in Engeland en neemt de kijkers gewoon mee onder de hashtag #LateLateLondon. Drie shows zullen daar opgenomen worden. Dé ideale gelegenheid om de megapopulaire Britse muzikant Ed Sheeran eindelijk eens naar Cordens swingende wagen te lokken. En dat is Corden ook gelukt. Samen brengen ze onder meer Sheerans recente hit 'Castle On The Hill' en het rapnummer 'Sing' uit 2014.



Volgende week maken ook Tom Cruise, Nicole Kidman, David Beckham, Emily Blunt, Kit Harington, Kings of Leon, Jennifer Hudson, en dat andere jonge Britse singer-songwriterfenomeen, Harry Styles, hun opwachting bij James Corden. De trailer werd al 1,6 miljoen keer bekeken. Dat belooft voor de volledige clip met Ed Sheeran die we uiteraard hier na het lange Pinksterweekend zullen brengen.