Doen Pom en Merijn opnieuw mee aan Temptation (maar nu als koppel)?

TK

1/06/17 - 08u44

© Screenshot.

video Het beroemdste Temptationkoppel du moment? Dat zijn Pommeline en Merijn, die elkaar op het eiland leerden kennen. De twee hebben nu ook de weg naar YouTube gevonden en houden hun volgers daar op de hoogte van hun doen en laten. Zoals een eventuele terugkeer naar het tv-programma waar het allemaal begon.

We konden op YouTube al kijken naar het leven van onder meer Lisa, Alex, Lize en Ken, en Niels en Rosanna. En sinds een week mogen ook Pommeline en Merijn zich YouTubers noemen. Hun kanaal heet 'Pom & Merijn On The Road', omdat ze hun volgers voornamelijk meenemen in de auto. Maar voor video nummer drie bleven ze thuis en beantwoordden ze vragen van de kijkers.



We komen zo een en ander te weten over de twee. Dat Merijn nogal een bumperklever is bijvoorbeeld, en dat er aan hem geen zanger verloren ging. Ook zijn favoriete standje komt aan bod, waarbij ze suggestief naar de knuffelhond achter hen wijzen. Maar pas helemaal op het einde van de video wordt het spannend, wanneer iemand de twee vraagt of ze opnieuw zullen deelnemen aan Temptation, als koppel ditmaal. Dan doen ze plots erg geheimzinnig: "Daar kunnen we niets over zeggen, dat zullen jullie wel zien."



Afwachten dus of ze volgend jaar opnieuw op ons scherm verschijnen en hun relatie op de proef stellen. Het zou in ieder geval een ongeziene gebeurtenis zijn op Temptation Island.