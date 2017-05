sam

30/05/17 - 23u53 Bron: VIER

© screenshot.

video In Gert Late Night heeft Margriet Hermans een intiem gesprek met James Cooke. Ze vertelt dat zowel zij als haar man biseksueel zijn, dat ze heel haar leven graag een man was geweest en dat ze haar dochter verwekte toen ze geen relatie had. Ze wilde destijds ook geen ivf, dus had ze met enkele mannen daarover een afspraak gemaakt.