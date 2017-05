Bas Van Weert (Cédric) over zelfmoordpoging in 'Familie': "Élke scène hebben we geanalyseerd"

Stijn Van Hove

Cédric bereidt zich voor op een sprong van een dak, maar wordt uiteindelijk nog gered. © Screenshot VTM.

'Familie' zet een nieuwe standaard. De makers van de soap hadden aangekondigd geen cliffhanger te zullen inlassen in hun verhaallijn rond zelfdoding, en dat mocht vanavond blijken. Cédric (Bas Van Weert) sprong niet van een dak, maar werd nog tijdens de uitzending gered. Een heftige scène. "Ik ben hierbij heel goed begeleid", aldus de 17-jarige acteur.

Er mochten geen fouten in sluipen die voor problemen konden zorgen. Een expert in zelfdodingspreventie duidde op de gevaren en gevoeligheden en ik kreeg hulp van een 'oude rot' Bas Van Weert

Het woord 'cliffhanger' lijkt nogal wrang bij een jongen die klaar staat om van een dakrand te springen, maar het is dus niet gebeurd. Eerder al liet VTM weten dat de scène met de suïcidale Cédric nog binnen één en dezelfde aflevering zou worden afgerond. Dat kon u vanavond op tv zien. De kijker werd dus niet achtergelaten met de vraag: springt hij of springt hij niet? Cédric werd net voor de eindgeneriek veilig in de armen van mama Veronique Van den Bossche - een rol van Sandrine André - gesloten.



Maar net als voor de kijkers was deze verhaallijn ook voor Bas Van Weert een erg intense rollercoaster. Lore Vonck van Werkgroep Verder, een experte in zelfdodingspreventie, briefte de acteur uitvoerig. "Ik heb met haar een lang gesprek gehad", zegt Bas. "Zij was ook betrokken bij het scenario en duidde op de gevaren en gevoeligheden. Er mochten geen fouten in sluipen die voor problemen konden zorgen. Ik kon dus voluit op de verhaallijn vertrouwen."



Restte hem enkel nog het gevoelige thema geloofwaardig over te brengen. Geen sinecure voor een piepjonge acteur van 17. Van Weert kreeg daarvoor de hulp van een 'oude rot' onder de collega's. "Bij de voorbereiding werd niets aan het toeval overgelaten. Zo is Peter Bulckaen - die Mathias Moelaert speelt - me thuis komen opzoeken om alle afleveringen nauwgezet door te lezen. Tijdens die sessies hebben we de gemoedstoestand van mijn personage scène per scène geanalyseerd."