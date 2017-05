VTM werkt nu al aan vierde 'Liefde voor Muziek'

Door: Marc Coenegracht, TK

'Liefde voor Muziek' heeft er een superseizoen opzitten. Met kleppers als Clouseau, Natalia en Bart Peeters, de comeback van Isabelle A én gemiddeld 916.000 kijkers. Komt er een vervolg? "Heel erg graag", klinkt het bij VTM. "Er zijn nog genoeg toppers met een uitgebreid repertoire. Maar alles staat of valt met de mix van artiesten. Daar werken we nu volop aan."

Bijna 1 miljoen Vlamingen keken dit voorjaar elke week naar 'Liefde voor Muziek'. Natalia opende het derde seizoen, Clouseau rondde het vorige week af. Gisteravond mocht de kijker mee achter de schermen, en zag hoe elke artiest zich de pleuris zong om het bekende repertoire van de collega's tot nieuwe diamanten te slijpen.



Bij VTM zijn ze uiteraard meer dan tevreden met de uitstekende cijfers van het 'alternatieve muziekprogramma'. "We denken écht dat er nog toekomst is voor 'Liefde voor Muziek', klinkt het aan de Medialaan. "Omdat muziek nu eenmaal van alle tijden is. Natuurlijk hebben we de lat dit seizoen - met een reeks absolute toppers - heel hoog gelegd. Maar we geloven stellig dat we nog een tijdje verder kunnen met dit programma. Alles staat of valt met de invulling, met de mix van artiesten die elkaars repertoire onder handen nemen. We zijn ervan overtuigd dat we dat opnieuw kunnen doen."



