5 topfilms die je dit weekend op tv kan zien

Het is geen weer om binnen te blijven zitten, dus sleep je tv naar buiten en geniet daar van de topfilms die de Vlaamse zenders ons aanbieden. Keuze genoeg dit weekend, maar wij helpen je graag met onze selectie van vijf films.

Jack the Giant Slayer Hollywood zit de laatste jaren een beetje in een creativiteitscrisis. Daarom worden oude verhalen van onder het stof gehaald. Sinds enkele jaren worden ook sprookjes opnieuw verfilmd, zo waren eerder Sneeuwwitje, Maleficent en Hans & Grietje al aan de beurt. 'Jack the Giant Slayer' vervoegt het rijtje nu en de film verveelt geen minuut. Hoewel we het verhaal allemaal al lang kennen, zaten wij toch op het puntje van onze stoel.



Een eeuwenoude oorlog laait weer op wanneer een jonge boerenknecht onbewust een poort opent tussen onze wereld en die van een angstaanjagend ras van reuzen. De reuzen worden voor het eerst in een eeuw weer losgelaten op de aarde, maar Jack probeert hier met gevaar voor eigen leven een stokje voor te steken.



'Jack the Giant Slayer', vanavond om 20.30u op VIER.

Dan in Real Life Dat Steve Carrell een van de beste komische acteurs van zijn generatie is, bewees hij al in'The 40 Year Old Virgin' en 'The Office'. Maar Carrell zit ook erg lekker in zijn vel als drama-acteur. In 'Dan in Real Life' laat hij komedie nog niet helemaal achter zich, maar er zit veel vlees aan zijn rol. En het is altijd leuk om Juliette Binoche nog eens in actie te zien. Een aanrader.



Dan Burns (Carell) is een alleenstaande vader en een succesvolle columnist. Zijn drie kinderen en werk vormen zijn bestaan. Maar dan ontmoet hij tijdens de jaarlijkse familiereünie Marie (Binoche). Marie blijkt de vrouw van zijn dromen te zijn, maar geheel toevallig ook de vriendin van zijn broer.



'Dan in Real Life', vanavond om 20.30u op VIJF.

Detachment Tijdens dit verlengde weekend denk je misschien liever niet aan school, maar voor 'Deteachment' maak je misschien best een uitzondering. Adrian Brody speelt een interimleraar die een klas vol probleemleerlingen moet zien te temmen. Ongetwijfeld herkenbaar voor leerkrachten.



Interimleerkracht Henry Barthes (Brody) trekt van school naar school, maar blijft nooit lang genoeg om enige binding met de leerlingen te krijgen. Op een dag komt Henry aan op weer een nieuwe school. Een geheime wereld van emoties wordt bij hem opgewekt door drie vrouwen: een jong meisje Meredith, een collega-lerares mevrouw Madison en een straathoertje Erica. Elk van deze vrouwen is, net zoals Henry, in een strijd op leven en dood verwikkeld op zoek naar schoonheid in een schijnbaar gemene en liefdeloze wereld.



'Detachment', vanavond om 22.35u op Canvas.

The Da Vinci Code Momenteel is 'Inferno' te koop op DVD en Bluray, de derde Dan Brown-verfilming met Tom Hanks als professor Robert Langdon. Het is al tien jaar geleden dat het eerste deel in de cinema verscheen. Toen vroeg iedereen zich af hoe regisseur Ron Howard in godsnaam al die puzzels uit het boek in één film zou verwerken. Hij slaagde er echter wonderwel in. 'The Da Vinci Code' houdt je in spanning terwijl je samen met Tom Hanks alle mysteries probeert te ontrafelen.



De conservator van het Louvre wordt vermoord terug gevonden in het museum. Professor Robert Langdon is meteen de belangrijkste verdachte, omdat het slachtoffer zijn naam op de vloer heeft geschreven. Maar eigenlijk heeft de conservator aanwijzingen achtergelaten voor de professor die hij alleen kan ontcijferen. Al gauw bevindt Langdon zich in duistere kringen terwijl de politie en de moordenaar hem op de hielen zitten.



'The Da Vinci Code', morgen om 20.40u op VTM.