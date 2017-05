"Gij zijt toch een heel speciale": Josje haalt haar sinistere kant boven

© VTM.

LIEFDE VOOR MUZIEK Het derde seizoen van Liefde voor Muziek is alweer voorbij. Volgende week gunt VTM ons nog een blik achter de schermen van de repetities, maar deze week werd in Mallorca de laatste artiest onder handen genomen. Nou ja, artiestén: de beurt van Koen en Kris Wouters is iets waar heel wat mensen naar hebben uitgekeken. En de nummers van Clouseau vormden dan ook een mooie afsluiter van deze reeks.

"Hallo, wij zijn Koen en Kris van Clouseau", klinkt de overbodige introductie van de broertjes Wauters. Het uitgebreide repertoire van Clouseau hoeft natuurlijk niet verduidelijkt te worden aan de aanwezige artiesten; zelfs de Nederlanders zijn helemaal mee met een van de populairste Vlaamse groepen ooit. Dit jaar bestaan ze maar liefst 30 jaar, een uitstekend moment dus om deel te nemen aan een programma als 'Liefde voor Muziek'.



De eerste die een verjaardagsliedje ten gehore mag geven, is Isabelle A. Ze vond het geen makkelijke keuze 'want er is veel te veel keuze'. Uiteindelijk ging haar voorkeur uit naar 'En dans'. "Een superhit én heel dansbaar, dus ik vond het wel een risico." Maar een risico dat loont, want Isabelle tovert een lekkere reggae-versie uit haar hoed. Het tempo heeft iedereen achteraf helemaal in zijn greep, want ze blijven maar dansen. Ze krijgt heel wat respect van de broertjes, die weten dat het niet makkelijk is om zo'n hit onder handen te nemen. "Ik dacht dat jij een goede zangeres was", bekent Koen. "Maar je zingt nog zoveel straffer dan ik besefte." Lees ook Lady Linn raakt een gevoelig snaar met 'Verlangen'

Gers Pardoel: "Vlaamse fans zijn te gek"

"Dit was een tripje, man": het eerste duet van Liefde voor Muziek is een feit

Lady Linn moet Isabelle opvolgen, en waarschuwt dat ze de sfeer wat depressiever zal maken. "Ik heb gekozen voor 'Verlangen'", vertelt ze, tot verbazing van Kris. "Dat zat meteen in mijn hoofd." Ze heeft de rollen omgedraaid en zingt het nummer vanuit het standpunt van een vrouw. Het nummer krijgt meteen een donker kantje, en de broers worden er stil van. Maar pakkend, dat is het zeker. "Wij hadden het nooit vanuit dat standpunt bekeken", klinkt het wat onthutst. "Het snijdt veel harder zo."

Bart Peeters heeft ondanks alle up-temponummers toch voor 'Nobelprijs' gekozen. "De ultieme versie bestaat al, die hebben jullie gemaakt", geeft hij toe. Maar hij wil er zich toch aan wagen, omdat hij de betekenis van het nummer zo mooi vindt. Hij legt er een heel funky gevoel in en brengt het met de typische Peeters-energie. "Wat een versie jongen", aldus een verbaasde Koen. "Waanzin gewoon." Kris krijgt gewoon tranen in zijn ogen. "Jij hebt gewoon de gave om iemand gelukkig te maken."

Natalia heeft zich laten leiden door de 'dramatiek'. Ze tackelt 'Ik wil niet dat je weggaat', maar heeft wel wat gesleuteld aan het nummer. Ook zij heeft het vanuit het vrouwelijke standpunt bekeken: 'You don't want me to go' is het resultaat. Met haar krachtige stem krijgt de ballad heel wat draagkracht, en de groep wordt er stil van. "Van begin tot einde vond ik ongelooflijk", klinkt het met ontzag. "Zoveel power en emotie, dat is muziek op zijn best."

Josje wist meteen welk nummer ze onder handen wilde nemen. "Bij ons vroeger in Nederland was dat een dikke vette hit", kondigt ze 'Daar gaat ze' aan. Het wordt een bezwerend en ietwat angstaanjagende versie van het nummer, waarbij de zangers ook de helft van de tekst overboord gooide. Maar het wérkt wel. "Vet", klinkt het unaniem, maar verder weet niemand goed wat zeggen. "Gij zijt toch een heel speciale ze", vat Isabelle het samen.

En dan is het aan Gers, die eerder op de aflevering al bewezen had dat hij echt àlles kan rappen, zelfs de gebruiksaanwijzing van zijn hoverboard. Het is uiteindelijk 'Anne' geworden, zowat dé meezinger van de laatste eeuw. Hij heeft er zin in, en dat valt ook op. Hij heeft de reggae-beats van Isabelle gestolen, en 'Anne' wordt aanstekelijk op een heel ander niveau. "Je hebt het gewoon beter gemaakt", vindt Kris, terwijl Koen en de rest zijn nieuwe refreintje nog eens zingen.