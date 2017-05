Finalisten 'Peking Express' zijn bekend

bewerkt door: redactie

21/05/17 - 22u27 Bron: medialaan

© medialaan.

video In 'Peking Express' is het bijna tijd voor de finale. Het Vlaams-Nederlandse duo Margaux en Awa arriveerde als laatste op de eindbestemming in de Laotiaanse stad Pakse. Zij liggen eruit, waardoor nog drie duo's overblijven.

Siham en Hicham legden deze beslissende etappe af met 'Baantjer'-acteur Victor Reinier als extra passagier. Zijn enthousiasme trok het Nederlandse team over de streep.



Siham en Hicham, Brecht en Cedric en Ann-Sophie en Laura vechten het volgende zondag uit in het wereldberoemde tempelcomplex van Angkor Wat in Cambodja.

Opmerkelijke fragmenten en extra's: Brecht en Cedric kiezen in alle chaos niet meteen het meest sexy, aantrekkelijke of zelfs rijdende voertuig.

Wachten, wachten, wachten! Sean en Rik moeten steeds wachten op de kandidaten, iets wat ùren kan duren.

De afvallers van de voorlaatste etappe bellen naar het thuisfront Awa en Margaux konden na hun uitschakeling het thuisfront opbellen. Awa is blij dat ze terug kan appen met haar 'schatje' August en Margaux kan maar net haar tranen bedwingen als ze praat over het avontuur dat ze heeft meegemaakt.

Backstage met reporter Wendy en de cameramannen

Het botst tussen Victor en Siham Victor vergezelt Siham en Hicham tijdens deze etappe, maar moet alleen vervoer kunnen fixen. Dat leidt tot de nodige spanningen.