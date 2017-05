"99,99 procent van mijn buren zijn ook maar gewone Franken & Simonnekes"

Door: Dieter Bernaers

20/05/17 - 10u39

Aboubakr Bensaihi, nieuw gezicht uit ’Thuis’ neemt ons mee naar Molenbeek

video Nergens beter dan Thuis. Dat vindt ook Aboubakr Bensaihi (20), de hoofdrolspeler uit 'Black' die sinds deze week in Vlaanderens populairste soap te zien is. Zijn thuis, Sint-Jans-Molenbeek, kreeg het predikaat 'hellhole', broeinest voor terroristen. "99,99% van mijn buren zijn ook maar gewone Franken en Simonnekes", zegt hij. "Zij het soms met een wat langere baard of een hoofddoek. Et alors? Het is hier chill, gast."

De afgelopen week hebben ruim een miljoen 'Thuis'-kijkers kennis gemaakt met Junes Bakkal, de jonge broer van Adil (vertolkt door Nawfel Bardad-Daidj). Vanop de set en vanuit het publiek bijna niets dan goede reacties op de vertolking van Aboubakr Bensaihi. "Zelfs vrienden en familie, van wie de meesten geen woord Nederlands verstaan, hebben deze week trouw elke dag gekeken", lacht de Molenbekenaar van het Jaar.



"Enkele van hen die wél Nederlands spreken, vertelden me: 'We kijken stiekem al jaren. Nu jij erin meespeelt, durven we dat ook te zeggen.' Iedereen is vooral heel blij voor mij. Ze snappen dat dit, na 'Black', opnieuw iets heel groots is voor mijn carrière. Wie had ooit gedacht dat een beginnende acteur uit een zogenaamde probleemwijk zo'n mooie rol in de bestbekeken soap van Vlaanderen zou krijgen? Ik alvast niet."