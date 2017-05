FBI-agent Dale Cooper terug in Twin Peaks met zijn "verdomd lekkere koffie": "Lastiger dan ik dacht"

FBI-agent Dale Cooper met een "verdomd lekkere koffie". © Twin Peaks.

De cultserie Twin Peaks van Mark Frost en David Lynch dateert alweer van 1990-1991. Wie er destijds met de atypische FBI-agent Dale Cooper wekelijks méésmulde van de goddelijke kersentaart en de "verdomd lekkere koffie", komt vanaf morgen weer helemaal in de verleiding. Dan start het achttiendelige vervolg van de populaire tv-reeks op Play More, het betaalkanaal van Telenet. Een herkansing volgt dit najaar op VIER.

Kyle MacLachlan neemt de rol van FBI-agent Dale Cooper weer op zich. © Reporters / Redux NYT. David Lynch. © afp. David Duchovny als DEA-agent Denise. © ap.

Het was op 8 april 1990 dat Dale Cooper als FBI-agent neerstreek in het fictieve Twin Peaks, ergens in de Amerikaanse staat Washington aan de Canadese grens. Cooper moest er uitpluizen wie Laura Palmer vermoordde. Het werd een meeslepende speurtocht, waarbij tv-kijkers over de hele wereld twee seizoenen lang in het surrealistische en mysterieuze brein van David Lynch en Mark Frost mochten rondzwerven. Maar plots was het gedaan. Er volgde een prequelfilm, maar die liet eveneens nog een hoop losse eindjes achter.27 jaar later beloven Lynch en zijn team ons nu wél antwoorden op de meest prangende vragen waar fervente Twin Peaks-adepten al bijna drie decennia mee worstelen. Ze worden aangeleverd door dit derde seizoen van de serie, ingeblikt in 18 episodes en vanaf zondag te bekijken op Play More.



Half Hollywood in cast

Wie aan Twin Peaks denkt, wordt meteen ook meegezogen door het fantastische muzikale universum van Angelo Badalamenti. De Amerikaanse componist zette zich voor de vervolgreeks opnieuw aan de toetsen. Andere oude Twin Peaks-bekenden zijn - uiteraard - regisseur (en hardhorige acteur) David Lynch en Kyle 'Dale Cooper' MacLachlan. Maar ook de personages van Denise Bryson (David Duchovny als transgender DEA-agent), motorrijder James Hurley (James Marshall) en femme fatale Audrey Horne (Sherilyn Fenn) zijn opnieuw van de partij. Verder voegen ronkende namen als Laura Dern, Monica Bellucci, Jennifer Jason Leigh, Ashley Judd en Naomi Watts zich bij de cast. Onder anderen, want met 180 nieuwelingen zal ongeveer half Hollywood ditmaal zijn opwachting maken in Twin Peaks.



Last met personage

Kyle MacLachlan (58) kroop niet zonder moeite weer in de huid van Dale Cooper. Dat zei hij in een interview met de Radio Times. MacLachlan had hulp nodig van regisseur David Lynch. "Eerlijk gezegd kwam het niet allemaal zomaar terug. Ik moest het weer kunnen aanvoelen en eigenlijk moest ik mij daarbij meer op Davids blik op het personage verlaten dan ik had gedacht." Voor MacLachlan blijft het eerste script "zijn blauwdruk". "Wat ik vooral heb willen vatten, is het jongensachtige enthousiasme van agent Cooper. De momenten waarop hij tot leven komt bij bepaalde smaken en geuren. En ik geef toe dat ik ook wat van David Lynch's gedrag heb gekanaliseerd in het personage."



De laatste 26 jaar leefde Twin Peaks - bedacht in het pre-internettijdperk - voort op sociale media, dankzij een enorme schare trouwe fans. Dat wordt zondag voor hen dus dubbele nostalgie op het grote tv-scherm.



