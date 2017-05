BBC draait speelfilm 'Diana and I'

KVE

18/05/17 - 15u05 Bron: Belga

© photo news.

De Britse omroep BBC plant een speelfilm die terugblikt op de weken na de dood van prinses Diana van 20 jaar geleden. In 'Diana and I' gaat het over welke impact het tragische auto-ongeval van 31 augustus 1997 in Parijs op het leven van de mensen had.