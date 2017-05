Vlaamse nieuwsuitzendingen hebben meer en diepgaander aandacht voor holebi's

Door: redactie

Homoseksualiteit komt in de nieuwsuitzendingen van de VRT en VTM steeds vaker aan bod. Er gaat ook meer aandacht uit naar het feit dat ze soms slachtoffer zijn van discriminatie en gaybashing. Dat blijkt uit onderzoek aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. De wetenschappers analyseerden 'Het Journaal' van Eén van 19 uur en 'VTM NIEUWS' van 19 uur uit de periode 2003-2016.



In de periode 2012-2015 kwam het thema homoseksualiteit in 198 nieuwsfragmenten aan bod, tegenover slechts 109 in de periode 2003-2006. In totaal kwamen holebi's in 74 procent van de nieuwsfragmenten in beeld en in 59 procent aan het woord. Door de jaren heen daalde de spreektijd die holebi's kregen licht. Wanneer holebi's in beeld komen, gaat het in bijna de helft van de nieuwsfragmenten om een homo (48 procent) en in veel mindere mate om een lesbienne (10 procent) of een transgender (6 procent). Die ongelijke verdeling duikt volgens de onderzoekers ook op bij de spreektijd.



Verschuiving

De onderzoekers merkten ook een verschuiving op in de verslaggeving. "Waar holebi's voordien erg clichématig werden opgevoerd in nieuwsfragmenten over aids, seksualiteit of de gay pride, is er de laatste jaren meer aandacht voor de kwetsbare rol van holebi's als slachtoffers van discriminatie en gaybashing", zeggen de Leuvense onderzoeksters Laura Jacobs en Cecil Meeusen. "Daarbij wordt ook meer en meer het belang van gelijke rechten benadrukt. Tot slot valt op dat de kritische stem in het debat over holebi's veelal uit religieuze hoek komt."



Toenemende zichtbaarheid

De toenemende zichtbaarheid van homoseksualiteit in het nieuws is een goede zaak volgens de onderzoekers. "Uit vorig onderzoek blijkt immers dat nieuwsverslaggeving over holebi's de tolerantie kan stimuleren. Zo raken mensen, vooral als ze zelf weinig holebi's in hun kennissenkring hebben, vertrouwd met homoseksualiteit. Media-aandacht kan homoseksualiteit en transseksualiteit bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen", aldus Jacobs en Meeusen.