"Dit was een tripje, man": het eerste duet van Liefde voor Muziek is een feit

video Als we alle kandidaten van het derde seizoen van Liefde voor Muziek bekijken, vinden we Gers Pardoel een beetje het buitenbeentje. Hij is geen vlaming en zit qua muziekgenre (lees: rap) een stuk van de rest af. Maar hij mag dan niet de beste zanger zijn, hij wist de afgelopen weken wél het respect en de vriendschap van de anderen te winnen. En dat kwam tijdens zijn week helemaal tot uiting.

Clouseau zit meestal ergens vanachter in het programma, maar dit keer mogen de broers de spits afbijten. Ze kozen voor 'Zijn', een nummer 'waardoor we echt nieuwsgierig werden en je beter wilden leren kennen'. "Je kan twintig interviews geven en nog steeds niet zoveel weten als je in het nummer prijsgeeft", vindt Koen. En het is warempel Kris die het voortouw neemt in deze versie; Koen houdt zich dit keer op de achtergrond. Rappen is er niet bij, maar ze brengen de song wel op een heel andere manier tot leven. "Ja, goud", klinkt het verdict van Gers.

Lady Linn is de volgende en koos onbeschaamd voor Gers' grootste hit. Ze neemt Gers mee op reis, van een ietwat mysterieus begin tot een meeslepend einde met een bijna-rap. Iets helemaal anders, maar niet minder groots. Gers vond het meer dan geslaagd: "Dit was een tripje man, ik zat er helemaal in."

Dé grote doorbraak van Gers kwam er in 2011 met 'Bagagedrager', en dat nummer heeft Josje grondig onder handen genomen. "Jij zingt daarin over een chick, en ik ben die chick. Dus ik ga je even van repliek dienen." Het refrein is nagenoeg hetzelfde, maar daarna bewijst het ex-K3'tje dat ze ook een raptekst kan schrijven én brengen. "Jij kan echt rappen!", klinkt het verbaasd. Schattig en stoer tegelijk, klinkt het unaniem. "En dat is echt onwijselijk aanstekelijk."

Bart Peeters koos voor 'Broodje Bakpao', volgens Gers 'het eerste ticket naar zijn carrière'. Peeters wil zich echter al op voorhand indekken: "Het is een klein beetje een klassieke symfonie geworden." Eentje die begint met een rapstukje, want ook Bart heeft zich daaraan gewaagd. Maar dat is niet dé verrassing van zijn nummer, want hier vindt ook de eerste samenwerking tussen de artiesten plaats. Josje en Bart Peeters, het is een betere combo dan we ons konden voorstellen. "Josje wou hetzelfde nummer doen, maar ik had het al gekozen. Dus heb ik ze maar uitgenodigd", verklaart Peeters. Kan je 'aanstekelijk' zeggen?

Het is niet makkelijk om dat succes op te volgen, maar Natalia doet toch haar best met 'Dankbaarheid'. Ze gaat een heel andere toer op met het gevoelige nummer. Gers spreekt in het nummer tegen zijn vader over zijn gestorven moeder, maar Natalia heeft die rollen omgedraaid én schreef het in het Engels. Van het origineel blijft weinig meer over, maar Gers vond het toch heel geslaagd. "Ik hoop dat jij er evenveel steun aan gehad hebt als ik."

Isabelle mag het rijtje afsluiten met 'Louize'. "Het is niet in het Nederlands", waarschuwt ze, waarna ze haar beste Gents bovenhaalt. 'Louitse' geeft ons goesting om het circulatieplan te trotseren en richting Gent te trekken. "Ik versta er helemaal niets van", roept Gers, maar de vibe zegt voor hem genoeg, zeker als Isabelle A zich aan een rapstukje waagt. "Jij maakte het echt sexy, ik vind het geweldig. Maar ik wil wel de vertaling krijgen."