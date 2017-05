Jani wordt voil janet en kust Aalsterse burgemeester op de mond

avh

video Voor een nieuwe aflevering van 'Jani gaat' trok Jani naar Aalst Carnaval. Vanavond zien we hoe Jani zich laat omtoveren tot een 'voil janet' en hoe hij een woordje 'oilsjters' leert praten. "Oilsjt, ajoin, bier me skoim."

Als Jani droomt van Carnaval, denkt hij aan Rio De Janeiro. Feest vieren in het zonnetje, prachtige ontblote lichamen en samba! Maar waarom de oceaan oversteken als het ook dichter bij huis kan? In Aalst heeft UNESCO de dolle driedaagse uitgeroepen tot werelderfgoed, dus trekt Jani naar Oost-Vlaanderen om dit fenomeen van dichterbij te bestuderen.



Voor heel wat Aalstenaars is Carnaval een verslaving, maar er is geen mens van buiten Aalst die het helemaal begrijpt. Jani wil dit wél kunnen begrijpen, dus dompelt hij zich onder in de wereld van het Oijlsters Carnaval. Hij woont de Prins Carnavalverkiezing bij, smijt zich toegewijd in de stoet én wordt voor een dagje voil janet. De vraag is maar of Jani zich kan laten meeslepen in dit festival van de slechte smaak. Want eerlijk: slechte outfits en carnavalsmuziek behoren niet tot Jani's manier van feestjes bouwen.



Jani gaat naar Carnaval, morgen om 20u35 op VIER.