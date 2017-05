'Topdokter' Chris van der Linden: "Hoog tijd voor de reeks 'Topverpleegkundigen'"

© PN/Thinkstock.

Vandaag is het exact 197 jaar geleden dat oerverpleegster Florence Nightingale werd geboren. Sinds 1965 is 12 mei daarom uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Verpleegkunde. Chris van der Linden - u weet nog wel, de ietwat excentrieke neuroloog uit Topdokters en De Slimste Mens - brengt een ode aan alle mensen in de zorgsector en aan hun "onderschatte en onderbetaalde" beroep. "Ze moeten een nieuwe tv-reeks 'Topverpleegkundigen' maken. Voor mij zijn ze allemaal Florence Nightingale."

Het is een ontzettend zware job, die niet voldoende betaald wordt "Het is ongelooflijk hoeveel werk verpleegkundigen verzetten", steekt de sympathieke Nederlandse Parkinsonspecialist van wal. Hij is 62 en werkt al 26 jaar in het Gentse AZ Sint-Lucas. Wie vorig jaar naar 'Topdokters' op VIER keek, ziet hem nog zó van de trapleuning glijden of gezwind met de step door de hospitaalgangen vliegen. In dat Sint-Lucasziekenhuis werkt hij dagelijks samen met een straf legertje verpleegkundigen, maar hij vergeet ook hun collega's in de andere sectoren van de zorg niet. "Zij die elke dag de baan opgaan, bijvoorbeeld, om mensen thuis te verzorgen. Het is een ontzettend zware job, die niet voldoende betaald wordt en waarvoor ik niet enkel vandaag mijn waardering wil uitdrukken", zegt Van der Linden.



Dat laatste klopt ook helemaal, want onlangs nog nam de neuroloog een twintigtal verpleegkundigen van zijn afdeling mee uit eten naar een Italiaans restaurant in Gent. "Dan kunnen we het eens over iets anders dan medische onderwerpen hebben. Zulke uitstapjes zijn belangrijk voor een goede band, voor het vertrouwen tussen ons. En zo wil ik laten zien dat ik honderd procent respect voor hen heb." Lees ook Dag van de Verpleging: straffe verhalen uit de praktijk Gemotiveerde verplegers en verpleegsters houden ons bovendien als arts scherp. Zonder hen kunnen wij niet functioneren. Ze staan ons bij met hun praktische kennis en denken méé met ons. Ze geven bovendien écht om hun medemensen, anders kan je dat beroep niet uitoefenen. Denk maar aan al het werk dat zij opknappen, waar de meesten hun neus voor zouden ophalen. Tot het opkuisen van urine en uitwerpselen toe. We moeten hen allen dankbaar zijn