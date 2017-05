"Ik was al wat gewend na 'Temptation', maar dit is écht all the way"

Jolien Boeckx

12/05/17 - 05u30

© photo news.

In het nieuwe seizoen van 'Ex OnThe Beach: Double Dutch' zit een bekend gezicht. Chiara Creemers (23) liet vorig jaar in 'Temptation Island' Marvins hormonen op hol slaan, en duikt nu op als eerste ex in de beruchte MTV-reeks. "Het belooft een hel te worden", grinnikt ze.

U dacht dat 'Temptation Island' al erg was? 'Ex on the Beach: Double Dutch' doet er met gemak nog een paar scheppen bovenop. In de realityreeks trekken negen vrijgezellen naar een paradijselijk eiland, op zoek naar liefde en lust. Regels zijn er niet. Net wanneer het gezellig wordt, krijgen ze onverwacht hun exen op bezoek. Sommigen zijn uit op wraak, anderen doen er alles aan om hun ex terug te krijgen. In 'Ex On The Beach' is wachten tot de laatste afleveringen voor stevig geflirt en hevige bedscènes niet nodig. Hier gaan alle remmen al los in de eerste aflevering, wanneer Chiara als eerste ex - van single Mike -arriveert op het Thaise eiland. "Het is écht all the way", geeft ze toe. "Ik was al heel wat gewend van op 'Temptation Island' vorig jaar, maar 'Ex on the Beach: Double Dutch' is niet normaal."