Verleidster die Marvin in haar netten strikte duikt nu op in 'Ex on the Beach'

9/05/17 - 14u54 Bron: MTV

Terug van weggeweest: Chiara Creemers, beter bekend als de deerne die vorig jaar Marvins hormonen op hol deed slaan in 'Temptation Island'. Vanaf zondag maakt ze haar opwachting in het splinternieuwe seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' op MTV.

De echte fans herinneren zich ongetwijfeld nog hun veelbesproken nummertje in de douche. Het waren die beelden die Louise bij het tweede kampvuur deden wegrennen. Hun relatie was meteen ten dode opgeschreven. Nu wordt Chiara dus de eerste ex die op het eiland aanspoelt.