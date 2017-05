Ierse politie onderzoekt klacht tegen Stephen Fry wegens godslastering

LDL

Toen hij tijdens een interview voor de Ierse staatstelevisie een vraag over God kreeg voorgeschoteld, antwoordde Stephen Fry: "Waarom zou ik een god respecteren die een wereld heeft geschapen vol onrecht en pijn?" '

De politie in Dublin heeft contact opgenomen met de man die naar aanleiding van die en andere uitspraken van Fry tijdens het programma 'The Meaning of Life' in 2015 een klacht neerlegde. De krant The Irish Independent meldt dat er een grondig onderzoek zal worden gevoerd om na te gaan of er sprake is van strafbare feiten. Als dat zo is, riskeert Fry een boete die kan oplopen tot 25.000 euro.



Fry werd in het bewuste programma gevraagd wat hij zou zeggen tegen God als hij daar de kans toe kreeg. "Hoe durft u een wereld creëren waarin zo veel miserie bestaat," antwoordt Fry. "Het is niet onze schuld? Het is niet goed. Het is gewoon volkomen slecht, volkomen slecht. Waarom zou ik respect hebben voor een wispelturige, inhalige, domme god die een wereld heeft geschapen vol onrecht en pijn?" Fry voegt er ook nog aan toe dat hij meer op zijn gemak zou zijn tijdens een ontmoeting met de Griekse goden, omdat zij "zich niet als alziend en alwetend beschouwden."



"Want de god die dit universum heeft geschapen, als het al een god was, is duidelijk een maniak, een totale maniak, volslagen egoïstisch. We moeten heel ons leven op onze knieën zitten om hem te bedanken. Wat voor een god doet nu zoiets?"



Het bewuste fragment werd ondertussen al meer dan zeven miljoen keer bekeken op YouTube.



