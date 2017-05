Wie valt hier een beetje uit de toon op de rode loper?

Nolan Gould, Steven Levitan, Ariel Winter, Eric Stonestreet, Julie Bowen, Aubrey Anderson-Emmons, Jesse Tyler Ferguson en Ty Burrell. © getty.

Het lijkt wel of Ariel Winter de dresscode niet meekreeg voor de finale van het achtste seizoen van de komische tv-serie Modern Family die deze week in Los Angeles gescreend werd. Kunnen we de kleding van haar collega's als smart-casual benoemen, dan ging de 19-jarige actrice zichtbaar voor wat minder casual. En voor wat minder tout court.

In de populaire Amerikaanse sitcom - bij ons te zien op Q2 - speelt Ariel Winter de rol van Alex Dunphy, het middelste kind in een van de drie gezinnen die samen één moderne familie vormen. En ze was er dus bij, op de rode loper in LA.



Al vlug werd het verschil in kledingsmaak opgemerkt door fans en critici. Maar de glamoureuze Winter liet het niet aan haar hart komen. Op Instagram schreef ze: "Wat zou het iemand in godsnaam kunnen schelen dat ik niet zo casual gekleed ging als de rest? Waarom zou ik als alle anderen moeten zijn? Waarom kunnen mensen andere mensen niet gewoon zichzelf goed laten voelen en laten doen wat ze willen? DRAAG WAT JE MAAR WIL, MENSEN! Zolang je je er zelf maar goed bij voelt. Dat is wat telt. En dat was zo bij mij. Laat nooit iemand in de weg komen van wie je bent en van hoe je jezelf uitdrukt. Tot zover :)"



De tieneractrice heeft intussen al een zekere reputatie op het vlak van opvallende verschijningen op rode lopers. Vorige maand nog droeg ze geen onderbroek tijdens de première van de nieuwe Smurfenfilm in Los Angeles.



Begin vorig jaar liet ze via social media weten dat ze wel degelijk bewust de littekens van haar borstverkleining had getoond op de rode loper van de Screen Actors Guild Awards.



Hoe kan je geen fan zijn van haar onbevangen, complexloze je-m'en-foutisme?