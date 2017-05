Er zijn vier (!) spin-offs van Game of Thrones op komst

© HBO.

Game of Thrones, een van de populairste tv-series ooit, is intussen aan zijn laatste seizoenen toe. Wie uiteindelijk op de ijzeren troon terecht komt, dat moeten we nog afwachten, maar het is wél al zeker dat we na de laatste aflevering geen afscheid moeten nemen van Westeros. Er zijn immers niet minder dan vier spin-offseries in de maak.

Game of Thrones legt HBO geen windeieren, en de betaalzender is dan ook niet van plan om de wereld van Jon Snow en co los te laten. Samen met George R.R. Martin, de schrijver van de boeken waarop de serie gebaseerd is, werkt HBO aan niet minder dan vier nieuwe series die zich in dezelfde wereld afspelen.



Natuurlijk houdt de zender de lippen stijf op elkaar en is het niet bekend of het om sequels, prequels of compleet aparte spin-offs gaat. Wél wilde HBO kwijt dat de nieuwe series waaraan gewerkt wordt 'verschillende tijdsperiodes in het rijke en uitgebreide universum van George R.R. Martin zullen verkennen'.



Ook is al bekend dat Dan Weiss en Dan Benioff, die Game of Thrones uitwerkten, producers van de nieuwe series zullen zijn. Ze zullen echter niet meeschrijven aan de scenario's. Martin zal daarentegen wel meeschrijven aan twee van de vier nieuwe projecten. Hopelijk heeft hij daarnaast wel nog tijd om de laatste boeken van 'A Song of Fire and Ice' - zoals zijn boekenreeks echt heet - af te werken. De serie haalde de verhaallijn van de boeken inmiddels in, maar de schrijver heeft beloofd dat het zesde boek met de titel 'The Winds of Winter' ergens dit jaar zal verschijnen. Hij verklapte de televisiemakers wel al het lot van alle personages, zodat die verder kunnen werken aan het scenario van het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones.