Bake Off Vlaanderen komt dit najaar op de buis (met een verrassende presentator)

2/05/17 - 07u19 Bron: VIER

In Groot-Brittannië was 'The Great British Bake Off' jarenlang een van de populairste programma's op de buis. Duizenden mensen keken iedere week hoe de kandidaten de prachtigste baksels wisten te verwezenlijken. En binnenkort kunnen wij dat ook, want er is een Vlaamse versie van het programma op komst, met niemand minder dan Wim Opbrouck als presentator.

Dit najaar komt VIER met 'Bake Off Vlaanderen', waarin tien amateurbakkers elkaar acht weken lang de loef proberen afsteken, gewapend met weegschaal en oven. Van indrukwekkende taarten tot speciale broden, alles zal aan bod komen.



De juryleden zijn twee nobele onbekenden: Regula Ysewijn en Herman Van Dender. De presentator is daarentegen een stuk bekender, maar ook vrij onverwacht. Niemand minder dan Wim Opbrouck zal die taak op zich nemen. Zelf is hij alvast geen held als het om bakken gaat, vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Ik kook heel graag en veel, maar van ­desserts blijf ik af. Ik heb ­tijdens oud en nieuw een chocolademousse gemaakt voor een man of twintig. Het resultaat was niet naar behoren, de mousse was op het randje van slap. Vraag me niet waarom: ik heb het recept minutieus gevolgd en toch is het ­mislukt. Daarom is bakken hogere wiskunde, alchemie. Ik heb echt bewondering voor top­patissiers en nog meer voor de thuisbakkers."



Hij zal echter stevig zijn best doen om niet aan alle taartjes te zitten. "Bavarois, tompoezen, eclairs, taart: alles wat je me voorschotelt, kan me bekoren. Ik lust dat allemaal en als het zeer goed bereid is, zijn dat kunstwerken die je moét eten. Toch heb ik me voorgenomen om in dit programma geen gram bij te komen." Zijn grootste verleiding is echter brood. "Maar ook dat ­probeer ik te laten. Brood ­bewaar ik nu als een soort ­relikwie, op zondag rijd ik tien kilometer om voor het beste brood ter wereld. Mijn grootste wens in het bakken is het kunnen maken van een goed brood thuis. Dat is me nog nooit gelukt."