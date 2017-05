Weer vliegt een topman buiten bij nieuwszender Fox

Door: redactie

2/05/17 - 02u30 Bron: Reuters

Bill Shine moet het veld ruimen nadat eerder al zijn baas, Fox-oprichter Robert Ailes moest vertrekken wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. © reuters.

Bill Shine, één van de topmannen bij de Amerikaanse conservatieve niewszender Fox, is ontslagen. Shine was rechterhand van Fox-oprichter Roger Ailes, die vorig jaar vertrok nadat hij was beschuldigd van seksuele intimidatie.