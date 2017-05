Aangrijpend moment tijdens 'Iedereen tegen Kanker': "Bedankt om te blijven vechten voor mij en ons zoontje"

avh

1/05/17 - 11u42

video Iris en Jeroen zorgden gisteren voor het opvallendste en meest emotionele moment van de slotshow van 'Iedereen tegen Kanker'. Jeroen, die al voor de tweede kanker tegen kanker strijdt, kreeg een hartverwarmende boodschap van zijn vrouw Iris: "Bedankt om te blijven vechten voor mij en ons zoontje."

Nadat Jeroen al een keer kanker had verslagen, had hij gezegd dat hij nooit meer zo hard wou vechten tegen de ziekte. Maar toen hij voor de tweede keer te horen kreeg dat hij kanker had, ging Jeroen er opnieuw vol tegenaan. Iris wou hem in de show bedanken voor zijn strijdvaardigheid. Een prachtig moment!