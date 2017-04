Ellen DeGeneres wint Emmy voor talkshow

Door: redactie

1/05/17 - 05u45 Bron: ANP

© ap.

The Ellen DeGeneres Show heeft zondagavond een Daytime Emmy Award gewonnen voor beste talkshow.

© ap.

De presentatrice nam het in haar categorie op tegen onder meer The View van Whoopi Goldberg en The Talk van Sharon Osbourne. Sharon en haar collega's gingen er wel met de prijs voor beste presentatie van een entertainment talkshow vandoor.



The Dr. Oz Show won zondag in de categorie Informatief. Tijdens de awarduitreiking werden ook veel prijzen aan Amerikaanse soaps vergeven. General Hospital kwam als winnaar uit de bus in de categorie beste serie. De soap versloeg Days Of Our Lives, The Young And The Restless en The Bold And The Beautiful.



De Daytime Emmy's worden ieder jaar uitgereikt aan programma's die overdag worden uitgezonden. De 'echte' Emmy's zijn op 17 september aan de beurt.