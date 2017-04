5 topfilms die je dit verlengde weekend op tv kan zien

© rv.

Maandag vieren we de Dag van de Arbeid door een hele dag niet te werken, dus we hebben extra veel tijd om films te verslinden. Dit weekend krijgen we enkele recente pareltjes voorgeschoteld. Wij selecteerden vijf films die jouw lang weekend zullen kleuren.

Dumb & Dumber To Met 'Dumb & Dumber' schreven Jim Carrey en Jeff Daniels komediegeschiedenis. De film van de Farrelly-broers ('There's Something About Mary'), de koningen van de komedie, staat bij ons nog altijd geboekstaafd als de beste komedie van de laatste 25 jaar. 'Dumb & Dumber To' is niet beter dan het orgineel, maar we hebben wel over de grond gerold van het lachen. De openingsscène alleen al is goud waard. Een nostalgische trip die je lachkrampen geeft van begin tot eind.



Na hun idiote avonturen in 1994 zijn vrienden Harery (Daniels) en Lloyd (Carrey) geen sikkepit slimmer geworden. Na een grap waar Lloyd twintig jaar voor uittrekt, gaat het duo samen op pad, omdat Harry net ontdekt heeft dat hij een tienerdochter heeft. Dat komt goed uit, want Harry is op zoek naar een donornier. Alleen loopt de roadtrip niet zoals gepland.



Southpaw Jake Gyllenhaal toverde zichzelf om tot een vechtmachine voor deze film. Hij zat maandenlang uren per dag in de fitnesszaal om bokser Billy Hope te kunnen vertolken. En Gyllenhaals torso is niet het enige dat imponeert, zijn vertolking is ronduit fantastisch. Regisseur Antoine Fuqua ('Training Day', 'The Equalizer') trok mee de fitnesszaal in om zijn poulain te steunen. Naast een kathedraal van een lijf leverde hem dat ook een parel van een film op.



Bokser Billy Hope (Gyllenhaal) staat aan de top van zijn carrière. Wanneer de kampioen een gevecht uitlokt, gebeurt er iets waardoor zijn leven aan diggelen wordt geslagen. Terwijl zijn glamourleventje alsmaar verder afbrokkelt, probeert hij met behulp van een amateurtrainer zijn leven weer op te pakken.



'Southpaw', vanavond om 20.30u op VIER.

John Wick Als er één film is die je dit weekend moet gezien hebben, dan is het wel 'John Wick'. Keanu Reeves heeft na Neo in 'The Matrix' opnieuw een carrièrebepalende rol te pakken. De acteur werd door experts getraind in de schiet- en vechtkunst en dat spat van het scherm af. Terwijl veel actiefilms nu hun toevlucht nemen tot flitsende, snelle beelden die een gebrek aan vechttraining bij de acteurs verdoezelen, houdt 'John Wick' niets achter voor de kijker. Authentiek, meeslepend en spectaculair.



John Wick (Reeves) is een meedogenloze huurmoordenaar op rust. Hij laat zijn pensioen echter even voor wat het is wanneer een crimineel zijn Ford Mustang steelt en zijn hond vermoordt. Wick moet en zal wraak nemen en daarvoor wijkt hij voor niets of niemand.



'John Wick', vanavond om 20.35u op Q2.

Click Adam Sandler rijgt momenteel de ene flop aan de andere, al levert hem dat wel telkens een nieuw monstercontract met Netflix op. In 2006 toverde hij wel nog een knappe film uit zijn hoed. In 'Click' bemachtigt zijn personage een afstandsbediening waarmee hij zijn eigen leven kan voortspoelen en pauzeren. Vooral de flauwe scène met David Hasselhoff doet ons meer dan tien jaar later nog altijd grinniken.



Michael Newman (Sandler) is een workaholic die universele afstandsbediening krijgt waarmee hij bepaalde delen uit zijn leven vooruit kan spoelen en terugspoelen. Er ontstaan problemen wanneer de afstandsbediening niet meer doet wat Michael wil.



'Click', 22.55u vanavond op VIER.