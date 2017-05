"Volledig ontspoord": Koen haalt alle hoge noten in Liefde voor Muziek

© Medialaan.

Vorige week zette ze een knappe a-capella-versie neer van een nummer van Isabella A, maar deze week mocht Lady Linn zelf plaatsnemen in de sofa van Liefde voor Muziek. De andere gasten namen haar nummers met verve onder handen, waarbij vooral...

© Medialaan. De Lady Linn-dag begint met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en nervositeit. De kandidaten houden de spanning er goed in en laten hier en daar hints vallen. "Ik heb zelfs van u gedroomd", deelt Bart mee. Hij hoopt van harte dat hij zijn teksten niet zal vergeten, maar daar zit Lady Linn, in het echte leven Lien De Greef, niet mee in. "Ik ben zelf constant afgeleid als ik aan het optreden ben", verklapt ze.



Maar als Natalia dan aankondigt dat ze als eerste aan de beurt is, lijkt ze ineens wel zeer aandachtig. "Ik vond het geen makkelijke opgave", aldus Natalia, die uiteindelijk voor 'Sing Your Heart Out' koos. Het origineel is 'erg soulful en bluesy', maar dat is natuurlijk niet echt de stijl van Natalia. Ze maakte er een funkversie van, inclusief typische Nataliamoves, die de groep meteen op zijn voeten krijgt. "Superwijs", oordeelt Lien.





© Medialaan. Isabelle A is als tweede aan de beurt. Ze wisselt de powerbeats van Natalia af met een rustiger nummer. Ze nam de tekst van 'Regret' eens stevig onder handen. Ook bij haar was het geen makkelijke opgave, "maar ik ga het toch wagen". Het Nederlandstalige nummer raakt duidelijk een gevoelige snaar bij Lien, en Isabelle kan rekenen op een dikke knuffel.

Bart Peeters is warempel erg zenuwachtig voor zijn nummer. "Je bent zo'n fantastische zangeres, en zoveel mooie liedjes. Ik heb lang getwijfeld", klinkt het. Uiteindelijk koos hij voor 'Here We Go Again': "een lovesong die vermomd is als een breakupsong". Hij laat uitzonderlijk het Nederlands achterwege omdat hij de prachtige tekst alle eer wil aandoen. En wie opnieuw een folkversie verwacht, komt bedrogen uit. Peeters laat zien dat er heel wat meer in zijn arsenaal zit.

Josje koos voor 'Feeling Me', en ze kan duidelijk niet wachten om het nummer te brengen. "Ik voelde gewoon dat ik deze moest doen", vertelt ze vastberaden, waarna ze het podium ophuppelt. En het plezier spat er dan ook vanaf tijdens de erg radiovriendelijke versie. "Een hit", doopt de rest haar nummer meteen. "Welkom in je nieuwe leven Josje."

Clouseau begint alvast met een verontschuldiging. "Het is zo'n nummer dat je eigenlijk op het einde van een concert moet brengen." Ze brengen 'Slowly', een nummer dat Lien schreef voor haar zoontje, maar bij de mannen is het 'volledig ontspoord'. "Het gaat niet meer over uw zoon, integendeel." Maar ontspoord of niet, de versie van Clouseau is er boenk op. We vermoeden dat we het numme de komende weken nog veel zullen horen.

Gers mag Clouseau opvolgen, wat natuurlijk geen gemakkelijke opgave is. Vooral omdat de Nederlander nog nooit in aanraking was gekomen met de muziek van Lady Linn. "Maar het is echt de stijl waar ik graag naar luister, al kan ik helemaal niet zo goed zingen." Hij koos uiteindelijk voor een nummer 'dat heel hiphop aanvoelt': "Love Affair". Maar het wordt toch geen rap zoals de vorige afleveringen, want Gers heeft dit keer alles uit de kast gehaald. "Hiphop meets rockabilly", vindt Lien zelf. Het goedkeurende geroep van de anderen zegt genoeg, en de vriend van Lady Linn mag gaan uitkijken.