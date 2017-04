Lien Van de Kelder zorgt meteen voor jaloezie in 'Familie'

TK

Na maandag een foto van haar en Lars, en woensdag een mysterieus Skypegesprek, is het nu voor echt. Lien Van de Kelder stapt vanavond als Marie Devlieger het fashionbedrijf van de familie Van den Bossche binnen. Na 'Thuis', 'Zone Stad' en 'The Spiral' eindelijk nog eens een grote tv-rol voor haar: "Het lijkt alsof ik nooit ben weggeweest."

Sinds Valentijn staat Lien (34) op de set van'Familie' en misschien betekent dat ook wel iets... "Het klinkt toch alleszins romantisch, hé", triggert ze. Liens personage, Marie Devlieger, stapt vanavond Fashion binnen en begeeft zich opnieuw in het leven van knappe CEO Lars (rol van Kürt Rogiers), met wie ze ooit een stomende nacht beleefde in een hotel in Bilbao - zo doet alles toch vermoeden. "De band tussen Lars en Marie zal zich niet zozeer op zakelijk vlak afspelen, maar wel in de relationele sfeer", verklapt Lien. "Lars is voor Marie vooral een friend with benefits geweest in het verleden."



Marie Devlieger, die in Londen woont en werkt, is vanopleiding kinderpsychiater - een diploma waarvoor ze voluit gegaan is omdat ze zelf onvruchtbaar is - maar heeft die job nooit uitgeoefend om een mysterieuze reden. "Ze heeft zich dan maar op de zakenwereld gestort en zo is ze Lars eens tegen het lijf gelopen", verduidelijkt Lien.