Niels en Gilles doen álles voor dat perfecte lijf, zelfs twerken

PERFECT Gilles Van Bouwel en Niels Albert die met hun kont staan te schudden en er - geheel in Miley Cyrus-stijl - op los twerken: in de tweede aflevering van 'Perfect' zit een serieuze dosis humor. Maar de twee doen dan ook alles voor het perfecte lichaam. "Mijn gevoel van schaamte is nu volledig weg", lacht Niels Albert.

Karen Damen is zich samen met Goedele, John Crombez, Niels Albert en Gilles VanBouwel volop aan het klaarstomen voor de 20 kilometer door Brussel eind mei. Behalve lopen, moet het team van 'Perfect' ook met cardio voor afwisseling zorgen in hun trainingen. En twerken blijkt een perfecte oefening. "Normaal zouden we naar de fitness moeten, maar dat is pottesaai", zegt Gilles. "Ik heb gelezen in de boekskes dat twerken dé ideale cardio is voor mensen die op een funny manier hun conditie willen verbeteren." En dus neemt hij Niels - naar eigen zeggen een houten hark zonder enig gevoel voor ritme - mee naar een twerk-workshop. "Ik sta voor alles open in dit programma, maar voor zo'n soort dansen sta ik toch niet te springen, hoor", klinkt het bij de ex-wielrenner. "Toen ik wist wat de opdracht was, wilde ik het liefst gewoon weer weggaan", lacht hij.

Elke week McDonald's

Wat de kijkers zich vooral afvragen, is waarom Gilles en Niels eigenlijk deelnemen aan dit programma. Zij lijken toch al 'perfect'? "Veel mensen maken die bedenking, ja. Maar een perfecter lichaam willen, betekent niet alleen kilo's kwijtspelen. Voor mij was het meer iets mentaals", vertelt Gilles. "Sinds 'De Mol' vorig jaar krijg ik enorm veel nieuwe impulsen. Er komt zoveel op mij af en in alles wat ik doe, geef ik mijzelf voor honderd procent. Ik ben een freak op dat vlak en neem te veel hooi op mijn vork. Die drukke levensstijl begint nu al zijn tol te eisen: al vijf weken ben ik erg hees. Dat was een serieuze wake-upcall voor me, ik moet echt gaan veranderen", gaat hij verder. "Ik ben benieuwd hoe ik hieruit ga uitkomen. Ondertussen let ik wel meer op mijn gezondheid. De drie blikjes cola per dag zijn er één per week geworden, en mijn wekelijkse bezoek aan McDonald's is geschrapt."



Niet té competitief

En ook ex-topsporter Niels Albert, die in mei 2014 moest stoppen met wielrennen wegens hartproblemen, heeft zijn redenen om aan het programma mee te doen. "Ik wil met 'Perfect' vooral tonen dat je met een beperking óók kunt sporten. Met mijn gezondheid is alles oké. Ik ben perfect gelukkig. Twee keer per week ga ik nu fietsen of lopen. Ik mag dus zeker nog sporten, maar wel recreatief", zegt hij. En dat is moeilijk. "Ik moet ervoor zorgen dat ik niet meteen té competitief begin te sporten. De grote uitdaging voor mij is om de 20 kilometer door Brussel op een recreatieve manier uit te lopen, zodat ik kan laten zien dat je met een hartprobleem ook nog veel kunt", aldus Niels. Tegen eind mei hoopt hij ook wat kilo's kwijt te zijn. Na het einde vanzijn wielercarrière kwam hij in één jaar tijd liefst 20 kilo bij. Daarvan verloor hij er al 14 dankzij een uitdaging in onze weekendkrant, maar intussen is er alweer 4,5 kilo bij. "Ik ben een zoetebek. Als ik boterhammen eet, sluit ik graag af met wat choco. Ik probeer dat nu te laten voor 'Perfect', net als frisdrank. Spectaculair vermagerd ben ik nog niet, maar ik voel me wel al fitter - en dat is een goed begin."



Het begin verloopt niet bij iedereen even goed. Zowel Karen als Goedele krijgen af te rekenen met twijfels en teleurstellingen. Al lijkt die kattenyoga best wel leuk.